Hamas exibe vídeo que supostamente mostra dois reféns israelenses mortos no cativeiro

Ela participou do festival de música que se tornou um campo de extermínio e foi filmada pelos seus captores ao ser levada para Gaza na garupa de uma moto, gritando pela sua vida e alcançando o namorado que era empurrado a pé ao seu lado.

"Pare com essa loucura, devolva-nos às nossas famílias enquanto ainda estamos vivos. Leve-nos para casa", disse ela no vídeo desta segunda-feira.

Sharabi, 53 anos, foi feito refém no Kibutz Beeri, uma das comunidades mais atingidas pelo ataque do Hamas, com seu irmão. A esposa conseguiu salvar as filhas enquanto a família do irmão foi morta.

Svirsky, 35 anos, também foi retirado do Kibutz Beeri após ser baleado e ferido e de testemunhar o assassinato da mãe. Seu pai também foi morto.

Um dia antes, o Hamas transmitiu um vídeo mostrando os três reféns prometendo revelar o seu destino.

O Ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse nesta segunda-feira que o Hamas comete "abuso psicológico" ao lidar com os reféns.