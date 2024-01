Houthis dizem que terão como alvo navios dos EUA

Amer também disse que os navios britânicos e norte-americanos se tornaram "alvos legítimos" devido aos ataques lançados pelos dois países no Iêmen na semana passada.

Os ataques a navios desde outubro pelos houthis, que dizem estar agindo em solidariedade aos palestinos, atrapalharam o comércio e alarmaram as principais potências em uma escalada regional da guerra de mais de três meses de Israel contra os militantes do Hamas em Gaza.

No último ataque aparente, um graneleiro de propriedade dos EUA teria sido atingido por um míssil perto do porto de Aden, no Iêmen, causando um incêndio em um porão, mas sem feridos a bordo, de acordo com a empresa britânica de segurança marítima Ambrey.

(Reportagem de Muhammad Al Gebaly e Hatem Maher)