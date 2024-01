Houthis do Iêmen atingem navio graneleiro dos EUA; não há relatos de feridos

"Como resultado do impacto, o navio sofreu danos limitados em um porão de carga, mas está estável e está saindo da área", disse a Eagle Bulk em comunicado, acrescentando que transportava uma carga de produtos siderúrgicos.

Apoiados pelo Irã, os Houthis, que controlam a maior parte da costa do Mar Vermelho do Iêmen, têm atacado navios comerciais na área que dizem estar ligados a Israel ou com destino a portos israelenses, em ação que afirmam ter como objetivo apoiar os palestinos na guerra em Gaza.

As forças dos EUA e do Reino Unido responderam na semana passada com dezenas de ataques aéreos e marítimos contra alvos Houthi no Iêmen.

No início do dia, a empresa britânica de segurança marítima Ambrey disse que um graneleiro de bandeira das Ilhas Marshall e de propriedade dos EUA teria sido atingido por um míssil enquanto transitava perto do porto de Aden, no Iêmen.

O navio foi avaliado como não sendo afiliado a Israel, de acordo com a Ambrey, considerando que o ataque tinha como alvo os interesses dos EUA em resposta aos recentes ataques às posições militares Houthi.

O último ataque sugere que, apesar da reação dos EUA, os Houthis parecem implacáveis.