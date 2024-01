Houthis prometem manter ataques no Mar Vermelho após ofensiva liderada pelos EUA

Por Aziz El Yaakoubi

RIAD (Reuters) - O negociador-chefe dos houthis, do Iêmen, disse nesta segunda-feira que a posição do grupo não mudou desde os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra suas posições e alertou que os ataques a navios com destino a Israel continuarão.

Na semana passada, aviões de guerra, navios e submarinos dos EUA e do Reino Unido lançaram dezenas de ataques aéreos no Iêmen em retaliação aos ataques dos houthis contra navios no Mar Vermelho, os quais o movimento alinhado ao Irã considerou uma resposta à ofensiva de Israel em Gaza.