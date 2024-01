Israel bombardeia alvos em Gaza e aguarda anúncio do Hamas sobre três reféns

Os três reféns estão entre os cerca de 240 apreendidos por militantes islâmicos do Hamas durante um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro.

Esse ataque do Hamas, no qual, segundo Israel, mais de 1.200 pessoas foram mortas, provocou uma operação aérea e terrestre das forças israelenses que, nos 100 dias seguintes, transformou grande parte de Gaza em um deserto e matou, segundo as autoridades de saúde, cerca de 24.100 pessoas e feriu quase 61.000.

As autoridades de saúde disseram que 132 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, sugerindo aos palestinos que a intensidade da ofensiva israelense não diminuiu muito, apesar do anúncio de uma mudança para uma nova fase mais direcionada.

As Forças Armadas de Israel afirmaram que dedicarão meses a operações mais direcionadas contra os líderes e as posições do Hamas no sul, após uma ofensiva inicial total centrada no extremo norte da Faixa, que é densamente construído.

Quase dois milhões de pessoas deslocadas estão abrigadas em tendas e outras acomodações temporárias em meio aos combates no sul, com o pequeno território ameaçado pela fome e por doenças devido à escassez crônica de alimentos, combustível e medicamentos.

As agências das Nações Unidas renovaram seu apelo na segunda-feira para um cessar-fogo humanitário em Gaza.