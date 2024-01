Kamala Harris alerta sobre ameaças à liberdade nos EUA no Dia de Martin Luther King

Por Trevor Hunnicutt e Nandita Bose

COLUMBIA, Carolina do Sul (Reuters) - A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, alertou os norte-americanos de que sua liberdade está ameaçada, ao comemorar o Dia de Martin Luther King Jr. na Carolina do Sul nesta segunda-feira, aproveitando o legado do ícone dos direitos civis para pedir aos eleitores negros que se juntem aos democratas para vencer a eleição de 2024.

Kamala encabeçou um evento anual do grupo de direitos civis mais antigo do país, a NAACP (Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor), que incluiu um serviço religioso e uma marcha até a Assembleia Legislativa da Carolina do Sul, em Columbia.