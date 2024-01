"Não se esqueçam da Ucrânia", pede ONU em apelo por financiamento de ajuda

Mais de 3,3 milhões das pessoas necessitadas vivem em comunidades da linha de frente no leste e no sul do país, inclusive em territórios ocupados pela Rússia, aos quais os comboios humanitários do OCHA não conseguem ter acesso desde o início do conflito.

"Continuamos em negociação com o governo russo sobre como obter acesso a essas pessoas que talvez estejam em necessidade mais urgente, já que faz dois anos que nenhuma ajuda humanitária real, eficaz, regular e confiável chega a elas", disse Griffiths aos repórteres.

A invasão da Rússia, iniciada em fevereiro de 2022, forçou cerca de 6,3 milhões de pessoas a fugir para o exterior. Quatro milhões de pessoas, incluindo quase um milhão de crianças, permanecem deslocadas dentro do país, de acordo com o OCHA.

(Reportagem de Gabrielle Tétrault-Farber)(