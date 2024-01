Nevoeiro denso atrasa voos e trens na capital indiana

NOVA DÉLHI (Reuters) - Uma densa neblina e o frio que envolvem grandes áreas da região norte da Índia atrasaram voos e o serviço de trens na capital do país, Nova Délhi, pelo segundo dia nesta segunda-feira.

Pelo menos 463 voos saindo de Délhi sofreram atrasos e 87 voos foram cancelados nesta segunda, de acordo com o site de aviação Flightradar24. Mais de 500 voos sofreram atrasos em Délhi no domingo.

O órgão regulador da aviação disse em um email para as companhias aéreas que elas devem compartilhar informações precisas e em tempo real sobre atrasos de voos com os passageiros com efeito imediato.