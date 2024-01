No 100º dia de guerra, apoiadores e detratores concordam: reinado de Netanyahu não vai durar

Por Maayan Lubell

RAMLA, Israel (Reuters) - Publicada um ano antes do ataque do Hamas em 7 de outubro, a autobiografia do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresenta um cenário que tem uma semelhança assustadora com os eventos do dia mais mortal de Israel.

"O Hamas pretendia surpreender Israel iniciando a penetração simultânea de centenas de terroristas no país", escreveu ele sobre um plano de uma década do grupo militante palestino que levou as forças israelenses a entrar em guerra em Gaza em 2014 para evitar esse ataque.