Para Irã, EUA não podem pedir moderação enquanto apoiam guerra de Israel em Gaza

Amirabdollahian disse que as milícias houthis alinhadas ao Irã continuarão seus ataques no Mar Vermelho "enquanto o genocídio na guerra de Gaza continuar".

"Autoridades graduadas em Sanaa, no Iêmen (líderes houthis) nos disseram que, enquanto o genocídio na guerra de Gaza continuar, eles tomarão medidas para impedir a movimentação de navios israelenses ou de navios que se dirijam a Tel Aviv", disse ele.

No entanto, Amirabdollahian acrescentou que os houthis garantiram a Teerã que "não criarão nenhuma interrupção na segurança marítima".

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, chamou as forças houthis do Iêmen de grupo "terrorista", depois que aviões de guerra, navios e submarinos norte-americanos e britânicos lançaram dezenas de ataques aéreos no Iêmen durante a noite.

O movimento houthi ameaçou com uma "resposta forte e eficaz".

(Reportagem de Parisa Hafezi)