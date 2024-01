Placas em Lisboa lembram papel "silenciado" de Portugal na escravidão

Vinte placas foram instaladas em locais de importância histórica, inclusive em uma das principais praças da capital, o Terreiro do Paço, na margem do rio onde muitos africanos escravizados desembarcaram.

"Mais do que apagada, a história foi silenciada", disse José Lino Neves, da Batoto Yetu, a associação por trás do projeto, no evento de lançamento da iniciativa no sábado.

Ele argumentou que era importante reconhecer os vínculos da cidade com a escravidão e como os africanos e pessoas de ascendência africana, de médicos a jornalistas, contribuíram para a sociedade portuguesa.

Outra placa também foi instalada na praça do Rossio, onde durante séculos a comunidade negra se reuniu para festividades, feiras e apresentações.

A associação também instalou um busto de Pai Paulino, um conhecido defensor dos direitos dos negros.

"A história da África é muito maior do que esse episódio negativo e triste (da escravidão)", disse Neves, descrevendo o comércio transatlântico de escravos como uma "ruptura no desenvolvimento da África".