Trump busca vitória decisiva e Iowa dá primeiro veredicto sobre indicação republicana à Casa Branca

Uma vitória imponente de Trump em Iowa reforçaria seu argumento de que ele é o único candidato no campo republicano capaz de enfrentar o presidente democrata Joe Biden na eleição de novembro. Isso também significaria problemas para seus adversários, especialmente DeSantis, que apostou a viabilidade de sua campanha no caucus (assembleia de eleitores) de Iowa nesta segunda-feira, despejando recursos no Estado do meio-oeste norte-americano e fazendo campanha em todos os seus 99 condados.

Uma pesquisa divulgada no sábado por um influente instituto de Iowa mostrou que DeSantis ficou atrás de Haley, obtendo 16% dos eleitores republicanos do Estado contra 20% dela, com Trump bem à frente, com 48%.

Para DeSantis, um terceiro lugar poderia ser fatal para suas perspectivas à medida que a campanha se deslocasse para o Estado mais moderado de New Hampshire, onde os republicanos escolherão seu candidato oito dias depois de Iowa. As pesquisas de lá mostram que Haley está diminuindo a vantagem de Trump, enquanto o governador da Flórida continua muito atrás.

Tanto DeSantis quanto Haley expressaram confiança de que superariam as expectativas nesta segunda-feira, embora tenham tido o cuidado de não prever a vitória.

"Tenho um histórico de me sair bem como o azarão... vamos nos sair bem", disse DeSantis à Fox News no domingo.

"Os únicos números que importam são aqueles em que estamos subindo e todos os outros caíram", disse Haley à rede. "E isso mostra que estamos fazendo a coisa certa."