Turquia detém jogador israelense que mostrou inscrição "100 dias" no pulso

A diretoria do Antalyaspor decidiu excluir Jehezkel de sua equipe por "agir contra os valores nacionais de nosso país" ao exibir a mensagem, segundo um comunicado do clube. Seu porta-voz, Murat Ozgen, disse que o clube estava aguardando os procedimentos judiciais antes de rescindir seu contrato.

"Observei com tristeza e surpresa que Sagiv Jehezkel agiu contra as sensibilidades do Antalya, do Antalyaspor e do nosso país", disse o presidente do clube, Sinan Boztepe, no X.

A Turquia tem sido um crítico ferrenho da guerra devastadora de Israel em Gaza, lançada em resposta ao ataque de 7 de outubro.