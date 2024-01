Vídeo registra caos na entrega de auxílio humanitário em praia de Gaza

(Reuters) - Uma grande multidão correu e se acotovelou em uma praia da Cidade de Gaza após se espalhar a notícia de que haveria uma entrega de farinha, com a fome o desespero evidentes no caos entre escombros e metais retorcidos de prédios destruídos.

Algumas pessoas carregaram sacolas para encher com farinha, outras subiram em caminhões de auxílio humanitário da ONU, jogando na multidão abaixo o que pareciam ser sacos de farinha, segundo imagens publicadas nas redes sociais no último domingo.

A Cidade de Gaza, no norte do pequeno e populoso enclave, foi o primeiro grande foco do bombardeio e da ofensiva de Israel após o começo da guerra em 7 de outubro, quando militantes do Hamas atravessaram a fronteira e mataram mais de 1.200 pessoas em cidades israelenses.