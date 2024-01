Vulcão islandês perde força após dia de incêndios em cidades

"Isso é sério, é basicamente o pior que pode acontecer. Embora possa ficar ainda pior, quem sabe", disse o morador Jon Gauti Dagbjartsson, que deixou a região, à Reuters no final do domingo.

"Na verdade, eu moro na casa em que nasci e é difícil pensar que esta cidade pode ter acabado e que eu teria que começar tudo de novo em outro lugar. Mas se esse for o caso, é exatamente isso que faremos", disse ele.

O governo islandês se reunirá na segunda-feira para decidir sobre o apoio à população de Grindavik.

"Precisamos nos esforçar muito mais para encontrar mais moradias, moradias adequadas", disse a primeira-ministra Katrin Jakobsdottir.

Localizada entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, entre as maiores do planeta, a Islândia é um ponto quente sísmico e vulcânico, pois as duas placas se movem em direções opostas.

(Reportagem de Frank Nieuwenhuis)