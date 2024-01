Wagner evita revelar negociação entre Haddad e Pacheco, mas ressalta que não há pressa para reoneração

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), evitou nesta segunda-feira revelar o andamento das negociações entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a Medida Provisória da reoneração da folha de pagamentos, após participar de uma reunião com eles, mas ressaltou que não há pressa para a tomada de uma decisão.

"Sempre há a possibilidade de acordo, na medida que as pessoas têm interesse de conversar. Eu não posso adiantar nada porque foi a primeira conversa do ministro Haddad com o presidente Rodrigo", afirmou Wagner em entrevista a jornalistas após reunião com o ministro da Fazenda e o presidente do Senado.