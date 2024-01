Ataque de drone da Ucrânia fere 2 crianças em Voronezh, na Rússia

"Houve um estrondo e um clarão", declarou Fedyainova aos repórteres. "Peguei a criança - havia cacos por toda parte e fumaça."

Uma menina de cerca de 10 anos ficou ferida no mesmo ataque, segundo as autoridades.

Voronezh, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, fica a cerca de 250 km da fronteira com a Ucrânia. O prefeito da cidade, Vadim Kstenin, disse que um estado de emergência foi declarado na área para lidar com o impacto do ataque.

Não houve comentário imediato da Ucrânia.

A Rússia tem uma base aérea perto da cidade, onde alguns bombardeiros Sukhoi Su-34s estão baseados, de acordo com a mídia russa. A Rússia frequentemente emprega a aeronave de caça-bombardeiro durante ataques aéreos contra a Ucrânia.

A agência de notícias russa Shot informou no Telegram que pelo menos 15 explosões foram ouvidas perto da base aérea e que alguns destroços de drones caíram nas proximidades de um prédio de apartamentos.