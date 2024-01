Ataque do Irã gera disputa com Iraque e aumenta temores de turbulência regional

O ataque parece ter aprofundado as preocupações com o agravamento da instabilidade no Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, com os aliados do Irã também atuando no conflito no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen.

Também existe a preocupação de que o Iraque possa se tornar novamente um palco de conflitos regionais após uma série de ataques dos EUA a grupos militantes ligados ao Irã que também fazem parte das forças de segurança formais do Iraque. Esses ataques foram uma resposta a dezenas de ataques contra as forças dos EUA na região, realizados desde 7 de outubro.

A Guarda disse que o ataque no final da segunda-feira, o primeiro ataque militar direto do Irã na região, ligado à guerra de Gaza, foi uma resposta às "atrocidades" israelenses contra vários de seus comandantes e forças aliadas do Irã no Oriente Médio desde o início do conflito.

O primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, disse que o ataque foi uma "clara agressão" contra o Iraque e um desenvolvimento perigoso que prejudicou o forte relacionamento entre Teerã e Bagdá, informou a mídia estatal.

Ele disse que o Iraque se reservava o direito de tomar todas as medidas legais e diplomáticas que lhe são concedidas por sua soberania.

Em protesto, o Iraque retirou seu embaixador em Teerã e convocou o encarregado de negócios do Irã em Bagdá.