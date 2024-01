Aviões de Korean Air e Cathay Pacific chocam suas asas em aeroporto do Japão; não há feridos

A mídia japonesa divulgou informações conflitantes sobre se havia passageiros a bordo da aeronave da Cathay Pacific. A Cathay Pacific Airways não pôde ser contatada imediatamente para comentar o assunto.

O incidente aconteceu quando um veículo de reboque, que estava empurrando o avião da Korean Air para trás antes da partida, deslizou devido à neve na pista, fazendo com que a asa esquerda do avião se chocasse com a asa traseira direita do avião da Cathay Pacific, disse a autoridade da Korean Air.

A avaliação inicial da Korean Air Lines atribuiu a causa ao pessoal de assistência em terra que estava rebocando o avião em meio à neve, afirmou a autoridade da companhia aérea.

Um porta-voz do aeroporto não estava imediatamente disponível para comentar.

(Reportagem de Satoshi Sugiyama em Tóquio e Ju-min Park em Seul)