China alerta Filipinas a não "brincar com fogo" após comentários do presidente sobre Taiwan

PEQUIM/MANILA (Reuters) - A China convocou o embaixador das Filipinas na terça-feira e advertiu o país a "não brincar com fogo" depois que o presidente Ferdinand Marcos Jr parabenizou o presidente eleito de Taiwan, Lai Ching-te, por sua vitória eleitoral.

A China ficou "fortemente insatisfeita e se opõe resolutamente a essas falas", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, referindo-se ao fato de Marcos ter parabenizado Lai na segunda-feira por ter vencido a eleição de Taiwan e ter se referido a ele como seu próximo presidente.

"Os comentários do presidente Marcos constituem uma grave violação do princípio de uma só China e (...) uma grave violação dos compromissos políticos assumidos pelas Filipinas com o lado chinês, e uma interferência grosseira nos assuntos internos da China", afirmou a porta-voz Mao Ning.