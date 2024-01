Consumo global de tabaco cai apesar do lobby da indústria, diz OMS

"Houve um bom progresso no controle do tabaco nos últimos anos, mas não há tempo para complacência", disse Ruediger Krech, diretor do Departamento de Promoção da Saúde da OMS. "Estou surpreso com as profundezas que a indústria do tabaco vai para buscar lucros às custas de inúmeras vidas."

O relatório global disse que 1,25 bilhão de pessoas com 15 anos ou mais usaram tabaco em 2022, contra 1,36 bilhão em 2000. O uso do tabaco deve cair ainda mais até 2030, para cerca de 1,2 bilhão de pessoas, mesmo com o crescimento da população mundial, segundo o estudo.

Um exemplo dos esforços das empresas de tabaco para ganhar influência citado pela OMS foram suas ofertas de apoio técnico e financeiro aos países antes de uma importante reunião da OMS sobre controle do tabaco no Panamá, em fevereiro.

As regiões com a maior parcela de fumantes são o Sudeste Asiático e a Europa, segundo a OMS, com cerca de um quarto da população. Em alguns países, o consumo de tabaco ainda está aumentando, como Egito, Jordânia e Indonésia, de acordo com o estudo.

O relatório publicado a cada dois anos forneceu alguns dados preliminares sobre a prevalência dos cigarros eletrônicos, com base nos quais a OMS está pedindo aos governos que apliquem medidas de controle no estilo do tabaco.

A OMS disse que havia pelo menos 362 milhões de usuários adultos de produtos de tabaco sem fumaça em todo o mundo, mas admitiu que isso poderia ser uma subestimação devido à falta de dados.