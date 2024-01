EUA têm como alvo mísseis antinavio dos Houthis em novo ataque ao Iêmen, dizem autoridades

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - O Exército dos Estados Unidos realizou nesta terça-feira um novo ataque no Iêmen visando mísseis balísticos antinavio em área do país controlada pelos Houthis, disseram duas autoridades dos EUA à Reuters sobre a mais recente ação militar contra o grupo apoiado pelo Irã por ter como alvo o transporte marítimo do Mar Vermelho.

Sob condição de anonimato, as autoridades norte-americanas disseram que o ataque desta terça-feira teve como alvo quatro mísseis antinavio. O ataque não havia sido anteriormente informado.