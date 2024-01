Humanidade terá de dizer em algum momento que é petróleo zero, diz Marina Silva

"O que eu tenho defendido é que as empresas de petróleo se transformem o mais rápido possível em produtoras de energia", acrescentou.

Marina apontou que o mundo vive uma "contradição", na qual países ainda gastam bilhões de dólares em subsídios para combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que hesitam em colocar recursos em investimentos para a transição energética.

Questionada sobre a possibilidade de exploração de petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas, Marina disse que as licenças para isso foram rejeitadas pelo Ibama por razões ambientais e que optar por explorar ou não petróleo na região não cabe ao Ministério do Meio Ambiente, mas sim a uma "decisão soberana" do Estado brasileiro.

O Ibama negou em maio de 2023 pedido de licença da Petrobras para perfurar poços exploratórios em águas ultraprofundas da Foz do Amazonas, no Estado do Amapá. A companhia fez alterações em seus planos, em busca de atender pontos levantados pelo órgão ambiental, e entrou com um pedido de reconsideração, ainda sem retorno.

A Foz do Amazonas é vista como uma nova fronteira exploratória de petróleo e gás, com grandes perspectivas, mas também enormes desafios socioambientais.

A ministra afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu os parâmetros de atuação do governo ao defender na conferência climática COP28, realizada no final do ano passado nos Emirados Árabes Unidos, a necessidade de acabar com a dependência dos combustíveis fósseis.