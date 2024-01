Irã diz que Guarda Revolucionária atacou "QG de espionagem" de Israel no Iraque e promete mais vingança

Os ataques ocorrem em meio a preocupações sobre a escalada de um conflito que se espalhou pelo Oriente Médio desde que a guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas começou em 7 de outubro, com os aliados do Irã também entrando na disputa a partir de Líbano, Síria, Iraque e Iêmen.

"Em resposta às recentes atrocidades do regime sionista, que causaram a morte de comandantes da Guarda e do Eixo de Resistência... um dos principais quartéis-generais de espionagem do Mossad na região do Curdistão iraquiano foi destruído com mísseis balísticos", disse a Guarda em um comunicado.

Autoridades do governo israelense não puderam ser contatadas imediatamente para comentar o assunto.

Além dos ataques a nordeste da capital do Curdistão, Erbil, em uma área residencial próxima ao consulado dos EUA, a Guarda disse que eles "dispararam vários mísseis balísticos na Síria e destruíram os autores de operações terroristas" no Irã, incluindo o Estado Islâmico.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por duas explosões no Irã neste mês que mataram cerca de 100 pessoas e feriram muitas outras em um memorial para o comandante falecido Qassem Soleimani.

"Asseguramos à nossa nação que as operações ofensivas da Guarda continuarão até vingar as últimas gotas de sangue dos mártires", disse a nota da Guarda.