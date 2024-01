Israel faz ataques intensos contra Hezbollah no sul do Líbano

Israel desencadeou uma intensa série de ataques aéreos em um vale no sul do Líbano, disseram fontes de segurança libanesas e os militares israelenses, após um raro reconhecimento israelense de uma operação de forças especiais na fronteira.

Fontes de segurança libanesas disseram à Reuters que houve pelo menos 16 ataques aéreos em rápida sucessão no Vale Suluki, descrevendo-os como o "mais denso bombardeio de um único local" desde que as hostilidades na área de fronteira começaram há três meses.

A milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, tem trocado disparos na fronteira sul do Líbano com as forças israelenses em apoio ao aliado palestino Hamas na Faixa de Gaza. Os militantes do Hamas atravessaram a fronteira de Gaza em direção a Israel em 7 de outubro, o que provocou uma invasão israelense do enclave com o apoio de ataques aéreos pesados.