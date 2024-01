Mais um navio é alvo de ataque no Mar Vermelho; interrupção de transporte fará preços subirem

Os ataques houthis a navios na região desde novembro afetaram as empresas e alarmaram as principais potências, em uma escalada da guerra de mais de três meses de Israel contra os militantes palestinos do Hamas em Gaza. Os houthis dizem que estão agindo em solidariedade aos palestinos.

O diretor financeiro da DP World, Yuvraj Narayan, disse que esperava que as interrupções atingissem mais duramente os consumidores europeus.

"O custo das mercadorias da Ásia para a Europa será significativamente mais alto", disse Narayan à Reuters no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

"Os consumidores europeus sentirão a dor... Isso afetará mais as economias desenvolvidas do que as economias em desenvolvimento", acrescentou o chefe financeiro da empresa de logística grega com sede em Dubai.

Os prêmios de seguro contra riscos de guerra para embarques pelo Mar Vermelho estão subindo, disseram fontes do setor de seguros nesta terça-feira.

Um navio graneleiro de bandeira maltesa e de propriedade grega foi atingido por um míssil quando se dirigia para o norte no Mar Vermelho, a 76 milhas náuticas a noroeste do porto iemenita de Saleef, disseram uma empresa de segurança e duas fontes do Ministério da Marinha grego na terça-feira.