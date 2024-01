Marina diz que Fundo Clima do Brasil pode chegar a US$4 bi em recursos, Fundo Amazônia a R$6 bi

"O Fundo Clima já conta com 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares, e com a possibilidade do Banco Inter-Americano aportar mais 2 bilhões (de dólares), o que faria aí algo em torno de 20 bilhões (de reais) para investimentos de base sustentável."

A ministra relatou que o Brasil tem atraído interesse de investidores e filantropos de todo o mundo e afirmou que o país está preparado para receber esses recursos tendo feito seu "dever de casa".

"(O Brasil é) um país que tem grandes possibilidades de receber grandes investimentos e está preparado para isso, inclusive fazendo o dever de casa em relação à reforma tributária e a uma série de questões, com responsabilidade fiscal, mas sem abrir mão dos compromissos sociais, que são importantes e históricos na agenda dos governos do presidente Lula", disse Marina.

Em sua fala em painel ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Saúde, Nísia Trindade, Marina também defendeu que o mundo precisa "colocar o pé no acelerador" dos investimentos em energias renováveis para combater os efeitos das mudanças climáticas.

Ela disse que esses investimentos devem ser liderados pelos países ricos, de acordo com o conceito de responsabilidades compartilhadas, mas proporcionais nos esforços para combater a mudança do clima, que leva em conta que os países tiveram maior contribuição histórica na emissão de gases do efeito estufa causadores do aquecimento global.

"Nós temos a partir da COP28 (conferência climática das Nações Unidas realizada no final do ano passado nos Emirados Árabes Unidos) uma decisão corajosa depois de 31 anos de colocar na agenda discussão da transição para o fim do uso de combustíveis fósseis. Isso significa colocar o pé no acelerador das energias renováveis, que terão que ser triplicadas", disse.