Palestino diz que soldados israelenses o usaram como escudo humano na Cisjordânia

DURA, Cisjordânia (Reuters) - O proprietário palestino de uma loja disse que soldados israelenses o usaram como escudo humano para se protegerem durante um ataque à cidade de Dura, na Cisjordânia ocupada.

Imagens de celular mostraram Baha Abu Ras sendo conduzido por uma rua por um soldado que o guiava por trás com uma das mãos e mantinha um rifle apoiado em seu ombro com a outra. Dois soldados israelenses avançavam cuidadosamente atrás deles, com seus rifles levantados.

Abu Ras disse que foi levado de sua loja de celulares na segunda-feira em Dura, perto da cidade de Hebron, depois que soldados israelenses revistaram o local durante uma operação em que autoridades palestinas disseram que dois palestinos foram mortos a tiros.