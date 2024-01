Pesquisa mostra que Partido Trabalhista britânico precisaria de recorde de votos para conquistar maioria

LONDRES (Reuters) - O Partido Trabalhista britânico, de oposição, precisaria de uma mudança recorde de votos para obter a maioria no Parlamento na próxima eleição nacional, de acordo com uma análise publicada nesta terça-feira, que analisou o novo mapa eleitoral do país.

A pesquisa, compilada pelos acadêmicos Colin Rallings e Michael Thrasher e publicada pelos veículos de notícias ITV, Sky, BBC e PA, analisou quais teriam sido os resultados da eleição nacional de 2019 se ela tivesse sido disputada em novos limites de circunscrições eleitorais para indicar melhor a oscilação necessária para os trabalhistas.

A próxima eleição, prevista para o final deste ano, será a primeira realizada com os novos limites, depois que eles foram redesenhados para levar em conta as mudanças populacionais e tentar equilibrar o número de eleitores em cada área.