Reféns libertados em Gaza marcam aniversário de 1 ano de bebê ainda em cativeiro

O Hamas afirmou que Kfir, seu irmão Ariel, de 4 anos, e sua mãe, Shiri, foram mortos na ofensiva israelense que se seguiu, enquanto seu pai, Yarden, sobreviveu. Mas, na ausência de confirmação israelense, parentes e amigos em Israel se recusam a perder a esperança de que toda a família seja salva em segurança.

Balões laranjas -- uma referência à cor do cabelo de Kfir -- foram colocados no jardim de infância abandonado de Nir Oz, e suas fotos sinalizavam os lugares em uma mesa onde os celebrantes deveriam estar sentados.

"Estamos comemorando o aniversário de uma criança que não está aqui. Fizemos um bolo para ele, colocamos balões, fotos, bênçãos e tudo mais, e ele não está aqui", disse à Reuters Yosi Shnaider, primo de Shiri. "É uma loucura".

Kfir completaria 1 ano de idade na quinta-feira, quando teria passado um terço de sua vida como refém. Enquanto isso, Nir Oz ficou congelada no tempo e no trauma, com mais de um quarto dos moradores mortos ou levados em cativeiro, e os sobreviventes tendo fugido.

Israel recuperou cerca de metade dos reféns em uma trégua em novembro, entre eles Sharon Alony Cunio, moradora de Nir Oz, e suas filhas gêmeas Emma e Julie, de 3 anos. No entanto, o marido de Cunio continua incomunicável em Gaza, junto com outros 131 reféns.

A preocupação com o destino deles toma conta de um país que, após o pior ataque de sua história, se assentou na determinação sombria da guerra, especialmente porque as autoridades israelenses, com base em várias fontes de informação, dizem que pelo menos 25 reféns morreram em cativeiro.