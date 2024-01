Republicanos mudam foco para New Hampshire após vitória recorde de Trump em Iowa

Os dois rivais têm políticas diferentes em uma série de questões importantes, desde as relações com os aliados da Otan no exterior até políticas econômicas e tributárias, direitos de aborto e imigração.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, de 45 anos, ficou bem atrás de Trump, em segundo lugar em Iowa, à frente da ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nikki Haley, de 51 anos, que ficou em terceiro lugar.

Haley, que já havia falado sobre como os eleitores de New Hampshire podem "corrigir" o resultado de Iowa, está em segundo lugar nas pesquisas, abaixo de Trump, no Estado, com DeSantis bem atrás.

"Me subestimem, porque isso é sempre divertido. Eu amo vocês de Iowa, mas vamos para New Hampshire", disse Haley aos seus apoiadores na noite de segunda-feira.

O Estado do nordeste é conhecido por seu tipo de republicanismo relativamente moderado e de mentalidade libertária.

Além disso, a disputa primária em New Hampshire é "semiaberta", o que significa que os eleitores que não estão registrados em algum partido podem participar, podendo premiar candidatos considerados de centro.