Tanques israelenses voltam a áreas do norte de Gaza de onde tinham se retirado

O barulho do intenso tiroteio atravessou a fronteira durante a noite. Pela manhã, rastros serpenteavam pelo céu enquanto as defesas Domo de Ferro de Israel abatiam foguetes disparados por militantes do outro lado da cerca, provando que eles mantêm a capacidade de lançá-los apesar de mais de 100 dias de guerra.

Israel afirmou que suas forças mataram dezenas de combatentes do Hamas durante a noite em confrontos em Beit Lahiya, no extremo norte da Faixa de Gaza. As autoridades de saúde de Gaza disseram que as últimas 24 horas de bombardeios israelenses mataram 158 pessoas no enclave, elevando o número de mortos na guerra, agora em seu quarto mês, para 24.285, com milhares de corpos perdidos nos escombros.

Israel lançou a guerra para erradicar o Hamas depois que militantes atravessaram a cerca da fronteira em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando 240 reféns. A guerra expulsou quase todos os habitantes de Gaza de suas casas, alguns várias vezes, e causou uma crise humanitária, com escassez de alimentos, combustível e suprimentos médicos.

Sob pressão de Washington para reduzir as mortes de civis, Israel disse que estava mudando de tática, passando de um ataque terrestre em grande escala para operações direcionadas contra os militantes do Hamas que controlam o enclave.

Essa mudança começou com uma retirada no norte, onde suas forças começaram a ofensiva terrestre em outubro. Na noite de segunda-feira, o ministro da Defesa Yoav Gallant também disse que o ataque terrestre mais recente no sul estava chegando ao fim.

Mas qualquer caminho em direção à redução da escalada da guerra ainda parece remoto, com Israel dizendo que não vai parar até que o Hamas seja destruído, e os combatentes não mostram sinais de perder a capacidade de resistir. Autoridades israelenses disseram que os foguetes do Hamas atingiram uma loja de eletrônicos no sul de Israel na manhã de terça-feira. Não houve relatos imediatos de vítimas.