Trump consolida status de favorito para enfrentar Biden com vitória recorde em Iowa

Os candidatos mudam o foco imediatamente para New Hampshire na terça-feira. Os republicanos mais moderados do Estado escolherão seu candidato na próxima terça-feira, e as pesquisas mostram Trump com uma vantagem menor sobre Haley lá, e DeSantis bem atrás.

PROBLEMAS LEGAIS

O desempenho de Trump em Iowa mostrou sua popularidade duradoura entre os eleitores republicanos, mesmo após o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por uma multidão de seus apoiadores e suas 91 acusações criminais por tentar anular a eleição de 2020, reter documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca e falsificar registros sobre pagamentos de dinheiro uma estrela pornô.

Trump tem usado suas dificuldades jurídicas para arrecadar fundos e aumentar seu apoio enquanto alega inocência e diz que é vítima de uma "caça às bruxas".

Quase dois terços dos participantes do caucus de Iowa apoiaram suas falsas alegações sobre fraude eleitoral na eleição presidencial de 2020, dizendo que não achavam que Biden tivesse legitimamente vencido Trump.

Mais de 60% disseram que Trump ainda estaria apto a atuar como presidente mesmo se fosse condenado por um crime.