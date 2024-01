Arábia Saudita se prepara para abrir primeira loja de bebidas alcoólicas para diplomatas

O álcool está disponível apenas por correio diplomático ou no mercado negro.

O governo saudita não respondeu a um pedido de comentário.

A mídia controlada pelo Estado informou esta semana que o governo estava impondo novas restrições às importações de álcool dentro das remessas diplomáticas, o que pode aumentar a demanda da nova loja.

A nova regulamentação restringirá as importações para combater a "troca indevida de produtos especiais e bebidas alcoólicas recebidas pelas embaixadas de países não muçulmanos dentro da Arábia Saudita", informou o jornal Arab News no domingo.

A Arábia Saudita, que foi relativamente fechada durante décadas, nos últimos anos relaxou os códigos sociais rigorosos, como a separação de homens e mulheres em locais públicos e a exigência de que as mulheres usem túnicas pretas, ou abayas, que cobrem tudo.

O controle cada vez mais rígido do príncipe Mohammed sobre o poder foi acompanhado por mudanças que incluíram a abertura do país para o turismo não religioso, concertos e a permissão para que as mulheres dirijam, bem como a repressão à dissidência e aos rivais políticos.