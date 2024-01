Catar diz que supostas críticas de Netanyahu prejudicam mediação em Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - O Catar afirmou nesta quarta-feira que ficou “chocado” com os supostos comentários do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre seu papel de mediação na guerra em Gaza, após ele dizer em uma gravação vazada que o país é “problemático”.

“Estamos chocados pelos supostos comentários atribuídos ao primeiro-ministro israelense em várias reportagens da imprensa sobre o papel de mediação do Catar”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Majed Al Ansari.

“Se esses supostos comentários forem considerados verdadeiros, o primeiro-ministro israelense estaria apenas obstruindo e prejudicando o processo de mediação, por motivos que parecem servir a sua carreira política em vez de dar prioridade ao salvamento de vidas inocentes, incluindo reféns israelenses”, escreveu.