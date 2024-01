Chipre resgata 60 imigrantes de barco, crianças são encontradas inconscientes

As três crianças, que segundo relatos locais são garotas entre dois e cinco anos, foram internadas em unidades de tratamento intensivo na capital Nicósia, em estado grave, mas estáveis.

Segundo as autoridades, os ocupantes do barco, todos sírios, zarparam do Líbano em 18 de janeiro. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram dezenas de pessoas empilhadas em um pequeno barco que parecia flutuar perto da linha da água.

Autoridades cipriotas afirmaram que o incidente chama a atenção para os riscos desnecessários que as pessoas assumem ao se envolverem com redes de contrabando e disseram que levantarão a questão novamente em uma reunião informal de ministros da Justiça e de Assuntos Internos da União Europeia nesta semana.

O Alarm Phone, grupo de defesa que emite alertas para imigrantes em perigo, informou no domingo que parentes preocupados os procuraram ao perderem contato com uma embarcação que transportava entre 50 e 60 pessoas e que havia partido do Líbano em 18 de janeiro.

Não ficou imediatamente claro se era o mesmo barco.

O Chipre fica a cerca de 185 km a oeste do Líbano e da Síria. Nos últimos meses, houve um aumento de chegadas de ambos os países, alimentando a preocupação em Nicósia de um aumento da imigração caso as tensões no Oriente Médio envolvam a região como um todo.