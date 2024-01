Com máscara e tanque de nitrogênio, Alabama será pioneiro de método de execução

Por Jonathan Allen

(Reuters) - Se os tribunais federais permitirem, o Alabama planeja nesta quinta-feira ser pioneiro do primeiro novo método para execuções judiciais desde a introdução das injeções letais em 1982.

O novo método é asfixia usando um gás inerte: os executores do Departamento de Correções do Alabama prenderão uma máscara de segurança industrial produzida comercialmente ao rosto do preso ligada a um cilindro de nitrogênio puro pressurizado com a intenção de privá-lo de oxigênio.