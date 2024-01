"Facas de zumbi" serão proibidas na Inglaterra e em Gales a partir de setembro

LONDRES (Reuters) - As chamadas “facas de zumbi” e machetes serão proibidas na Inglaterra e em Gales a partir de setembro, afirmou o governo britânico nesta quarta-feira, tornando ilegal possui-las, vendê-las, produzi-las ou transportá-las, em uma tentativa de atenuar preocupações sobre crimes com facas.

Uma legislação será apresentada ao parlamento na quinta-feira, segundo o Ministério do Interior, com um programa de devolução planejado durante o verão do hemisfério norte, para dar às pessoas que possuem esse tipo de faca a chance de entregá-las voluntariamente.

O ator Idris Bela lançou este mês uma campanha para combater o crime com facas no Reino Unido, exigindo uma proibição a machetes e a “facas de zumbi” -- armas com lâmina originalmente inspiradas em filmes de zumbi.