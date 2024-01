Incêndio em loja na província chinesa de Jiangxi deixa 39 mortos

PEQUIM (Reuters) - Um incêndio no porão de uma loja de rua na cidade de Xinyu, na província chinesa de Jiangxi, matou 39 pessoas e feriu nove, disseram a mídia estatal chinesa e o governo local nesta quarta-feira, acrescentando que algumas pessoas ainda estavam presas na loja.

O incêndio começou à tarde, no horário local, em um andar subterrâneo da loja na Avenida Tiangongnan, no distrito de Yushui, disse a sede local de emergência a incêndios, de acordo com o meio de comunicação China Daily.

Os feridos foram levados para o hospital, segundo um comunicado do governo, sem revelar o número de feridos.