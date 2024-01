Itália tratará 100 crianças palestinas em seus hospitais

ROMA (Reuters) - A Itália fornecerá tratamento hospitalar para 100 crianças palestinas de Gaza após transportá-las de avião e navio em uma operação a ser lançada nos próximos dias, disse o ministro da Defesa, Guido Crosetto, nesta quarta-feira.

As primeiras 30 crianças voarão do Egito, disse Crosetto, onde buscaram refúgio e assistência médica após escaparem do bombardeio israelense em Gaza.

Outras 30 chegarão à Itália com suas famílias no final de janeiro a bordo do navio militar Vulcano, que partirá do porto egípcio de al-Arish. Crosetto não esclareceu quando ou como as 40 crianças restantes serão transportadas.