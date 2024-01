Líder do UAW apoia Biden e diz que Trump "é contra tudo que defendemos"

Por Andrea Shalal e David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O líder do United Auto Workers (UAW), sindicato de trabalhadores do setor automotivo nos Estados Unidos, endossou nesta quarta-feira a candidatura de reeleição do presidente norte-americano, Joe Biden, com um forte discurso em Washington que também foi bastante crítico ao ex-presidente republicano Donald Trump.

"Em vez de falar mal do nosso sindicato, Joe Biden ficou ao nosso lado", disse o presidente do Sindicato, Shawn Fain, em um endosso total a Biden, citando seu histórico pró-sindicato e a decisão de se tornar o primeiro presidente a aderir a um piquete sindical.