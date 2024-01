Mudança climática impulsiona seca recorde na Floresta Amazônica, diz estudo

No Brasil, um grande afluente do rio Amazonas chegou ao seu nível mais baixo desde o início dos registros, em 1902, com riachos menores virtualmente desaparecendo.

"As hidrovias secaram em questão de meses. As pessoas foram forçadas a fazer grandes jornadas, arrastando barcos por trechos secos do rio, para acessar alimentos, remédios e outros bens essenciais", disse a pesquisadora do Centro Climático da Cruz Vermelha, baseado na Holanda, e co-autora do estudo, Simphiwe Stewart.

Pesquisadores no Brasil disseram que os baixos níveis de água e as altas temperaturas levaram às mortes de pelo menos 178 botos cor-de-rosa do rio Amazonas ano passado. Milhares de peixes também morreram devido aos baixos níveis de oxigênio nos afluentes do Amazonas.

(Reportagem de Jake Spring)