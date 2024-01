Ozempic supostamente falso é associado a três casos de hipoglicemia nos EUA

Por Patrick Wingrove

(Reuters) - Três pessoas procuraram tratamento médico nos Estados Unidos ano passado com níveis perigosamente baixos de açúcar no sangue após tomarem versões suspeitas de serem falsas do remédio contra diabetes da Novo Nordisk Ozempic, disseram os Centros de Intoxicação dos EUA à Reuters.

Uma pessoa também sofreu hipoglicemia em 2023 após injetar uma versão composta do Ozempic, disse a organização que representa 55 centros de intoxicação ao redor do país e trabalha com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para identificar riscos à saúde pública.