Sindicato argentino faz greve e manifestação em maior desafio enfrentado por Milei

A greve, coordenada pelo poderoso sindicato da Confederação Geral do Trabalho (CGT), ocorre em meio a um grande escrutínio sobre as duas principais iniciativas de reforma de Milei: seu projeto de lei "omnibus" em tramitação no Congresso e um "megadecreto" que desregulamenta a economia.

A CGT já havia recorrido aos tribunais para suspender temporariamente algumas medidas relacionadas ao trabalho no decreto de Milei.

A greve começa oficialmente ao meio-dia, mas já estava afetando transporte, bancos, hospitais e serviços públicos. As companhias aéreas locais foram forçadas a cancelar centenas de voos.

Milei, um economista e ex-comentarista de TV que conseguiu uma vitória eleitoral surpreendente no ano passado, está buscando equilibrar a estabilização da economia do país e a redução de um profundo déficit fiscal com uma dolorosa crise de custo de vida e pobreza de mais de 40%.

"Milei quer um país onde a pobreza e o trabalho informal cheguem a 90%", disse Hugo Yasky, sindicalista e deputado da oposição, à estação de rádio local Radio Con Vos.

"Agora não existe criação de empregos, o que existe agora é miséria generalizada, desespero das pessoas, não existem medidas para mitigar os danos que estão causando."