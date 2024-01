Suprema Corte se recusa a interromper 1ª execução com gás nitrogênio dos EUA

Por Andrew Chung

(Reuters) - A Suprema Corte dos EUA se recusou nesta quarta-feira a impedir o Alabama de avançar com a primeira execução do país usando gás nitrogênio para aplicar a pena de morte em Kenneth Smith, assassino condenado que sobreviveu a uma injeção letal mal feita em 2022 -- fato que ajudou a desencadear uma revisão dos procedimentos de pena de morte no estado.

Os juízes negaram o pedido de Smith para suspender a execução, marcada para quinta-feira, e se recusaram a ouvir sua contestação legal de que uma segunda tentativa de execução do Alabama -- após a primeira ter lhe causado trauma severo -- violaria as proteções da Oitava Emenda da Constituição dos EUA contra punições cruéis e incomuns.