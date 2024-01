Trump fica furioso com decisão de Haley de manter disputa por indicação republicana à Casa Branca

O apoio de Scott a Trump representa um de uma série de endossos de autoridades da Carolina do Sul que ilustrou como o establishment republicano no Estado -- e, de fato, em grande parte dos EUA -- cerrou fileiras em torno de Trump.

Em uma surpresa, Trump recebeu o apoio da deputada federal pela Carolina do Sul, Nancy Mace, na segunda-feira. Ela e Trump têm um relacionamento ruim há muito tempo: em 2022, Trump apoiou um concorrente de Mace nas primárias, enquanto Haley apoiou sua candidatura.

Trump não solicitou o apoio de Mace, de acordo com uma pessoa familiarizada com as operações de sua campanha. Mace tomou sua decisão depois de avaliar as pesquisas na Carolina do Sul, que mostram Trump à frente de Haley no Estado por quase 40 pontos percentuais, de acordo com uma pessoa com conhecimento de seu raciocínio.

"A campanha de Trump é tudo menos normal", disse Brian Darling, estrategista republicano e ex-assessor sênior do senador Rand Paul. "Trump está tentando acabar com a política de Nikki Haley logo no início e tentando acabar com essa disputa."