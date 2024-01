Aquecimento global e El Niño impulsionam casos de dengue e Brasil enfrenta alta da doença

"O ministério vê essa situação da dengue com preocupação e lança respostas diante disso", ressaltou Fernandes.

O diretor apontou como as áreas de maior incidência no país o Distrito Federal e Goiás, na região Centro-Oeste; o Acre, no Norte; o Paraná, no Sul; e Minas Gerais, no Sudeste.

VACINAÇÃO

Uma nova estratégia contra a doença será adotada pelo governo brasileiro em breve, com a introdução da vacinação contra a dengue na rede pública. A previsão, segundo o diretor do ministério, é que 6 milhões de doses sejam entregues ao longo do ano para serem aplicadas. A primeira leva, de 750 mil doses, chegou ao Brasil no último sábado.

Diante da restrição da oferta da vacina, conhecida como Qdenga, por dificuldades de fornecimento do laboratório japonês Takeda, o ministério vai seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e vacinar inicialmente apenas crianças e adolescentes em áreas de maior incidência. Já foi definido, com Estados e municípios, que o foco serão os menores na faixa entre 10 e 14 anos nos locais com maior registro.

"Nos próximos dias vamos divulgar as localidades contempladas e quais localidades terão, primeiramente, a vacina ofertada", afirmou ele, ao acrescentar que, para os próximos anos, o ministério pretende ampliar a oferta do imunizante com a eventual aprovação de uma vacina produzida pelo Instituto Butantan.