Em gesto de melhora nas relações, bispo aprovado pelo papa é ordenado na China

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um bispo indicado pelo papa Francisco foi ordenado nesta quinta-feira em uma diocese na China, informou o Vaticano, em ato que representa uma aparente melhora nas relações entre ambos os lados, após problemas terem ocorrido quando bispos apoiados pelo governo foram ordenados sem a permissão papal. O Vaticano anunciou que o reverendo Taddeo Wang Yuessheng, de 58 anos, foi ordenado bispo na diocese de Zhengzhou, na província de Henan. O comunicado afirma que ele foi nomeado pelo papa "no âmbito de um acordo" histórico de 2018 entre Pequim e o Vaticano sobre a nomeação de bispos. O instável acordo, cujo conteúdo é secreto, dá ao papa a palavra final na indicação de bispos, após consultas locais. Contudo, ocorreu por duas vezes nos últimos dois anos de o Vaticano acusar a China de violar o acordo ao tomar decisões unilaterais na nomeação e transferência de bispos na China, sem consultas estipuladas pelo pacto em 2018. Católicos conservadores criticaram o acordo, como sendo uma rendição à China comunista, mas o Vaticano o defendeu, afirmando que é um meio imperfeito de obter alguma forma de diálogo com as autoridades, pelo bem dos chineses católicos. O acordo foi uma tentativa de amenizar a longa divisão na China entre uma ala clandestina leal ao papa e a igreja apoiada oficialmente pelo Estado. Pela primeira vez desde 1950, os lados reconhecem o papa como líder supremo da Igreja Católica. O acordo foi renovado por duas vezes desde então. Pequim tem mantido uma política de “sinicização” da religião, tentando retirar influências estrangeiras e salientar a obediência ao Partido Comunista. Calcula-se que haja entre 10 e 12 milhões de católicos no país. (Reportagem de Philip Pullella)