Estudantes do ensino médio do México pegam em armas após sequestros em vilarejo

Por Javier Verdin e Diego Oré

ACAPULCO, México (Reuters) - Uma força policial voluntária na zona rural do México, que diz ter sido sobrecarregada por sequestros locais, recrutou crianças de 12 anos de idade para se juntarem às suas fileiras, no mais recente sinal de como algumas áreas do país lutam para lidar com o crime organizado.

Armados com rifles e bastões e com os rostos cobertos, meninos e meninas desfilaram pelo campo esportivo local nesta semana antes de se juntarem a uma patrulha em Ayahualtempa, vilarejo montanhoso no Estado de Guerrero, sudoeste do país.