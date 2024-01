EUA abrem canal com Israel para buscar respostas sobre fatalidades civis

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos criaram um canal com Israel para discutir suas preocupações com incidentes em Gaza nos quais civis foram mortos ou feridos pelo Exército israelense e instalações civis que foram visadas, disseram duas autoridades norte-americanos com conhecimento do assunto à Reuters.

O canal foi aberto após uma reunião neste mês entre o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o gabinete de guerra de Israel, durante a qual Blinken expressou preocupação com os relatos “constantes” de ataques israelenses que ou atingiram localizações humanitárias ou resultaram em um alto número de mortes civis.